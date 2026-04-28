В Казахстане более 4 тысяч нефтяных скважин перевели под онлайн-мониторинг с использованием искусственного интеллекта, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства.

По его словам, система в реальном времени анализирует производственные показатели, выявляет отклонения и прогнозирует объемы добычи. Ожидается, что технология позволит сократить простой скважин до 20% и принесет экономический эффект до 1 млрд тенге (около $2,1–2,2 млн) в год.

Всего в топливно-энергетическом комплексе Казахстана сформирован портфель из 45 ИИ-проектов, из которых 10 уже находятся на стадии внедрения.

Искусственный интеллект также используют в КазМунайГаз для управления 12 месторождениями, где дополнительная добыча до 2030 года может составить 2,864 млн тонн нефти с эффектом до $725 млн.

Кроме того, ИИ внедряют в газовой отрасли, энергосистеме KEGOC, секторе ВИЭ и теплоснабжении, где технологии помогают снижать расходы и предотвращать аварии.