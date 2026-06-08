Сотрудники полиции в поселке Новханы Апшеронского района обнаружили оборудованный под землей наркобункер. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 45-летний Этибар Гурбанов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. При осмотре его дома в саду правоохранители выявили скрытый под землей бункер, оснащенный системами вентиляции, освещения и отопления.

Внутри подземного помещения обнаружено 209 кустов культивированной конопли, общий вес которой превысил 11 кг. Кроме того, изъято около 2 кг марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Гурбанова избрана мера пресечения в виде ареста.