Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации, обсудив перспективы сотрудничества, цифровизацию консульских услуг и новые двусторонние договоренности в этой сфере. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на переговорах возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров. Сирийскую сторону представлял руководитель соответствующего подразделения внешнеполитического ведомства страны Мухаммед Ягуб аль-Омар.

Участники консультаций обсудили текущее состояние взаимодействия между Баку и Дамаском в консульской сфере и перспективы его дальнейшего расширения. Отдельное внимание было уделено вопросам цифровизации консульских услуг и возможности подготовки новых двусторонних документов.

В ходе встречи стороны также обменялись информацией о последних изменениях и нововведениях в консульской практике. Кроме того, были рассмотрены вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух государств, а также репатриации граждан Азербайджана из Сирии.

Сирийская делегация выразила заинтересованность в изучении азербайджанского опыта для совершенствования консульских услуг и их дальнейшего развития.