Несовершеннолетние до 16 лет не смогут пользоваться соцсетями в Азербайджане.

Об этом говорится в законопроекте О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, законы “Об информации, информатизации и защите информации” и “о защите детей от вредоносной информации”, который обсуждался на совместном заседании нескольких комитетов парламента.

Для того чтобы получить доступ к соцсетям, детям придётся подтвердить свой возраст.

По словам председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой платформы и провайдеры должны после регистрации удалять всю информацию о детях.

«Как я уже отметила, мы представили свои предложения, и их первая группа отражает нашу позицию касательно подотчетности и государственного контроля. Это нашло свое отражение в статьях 13-4 и 13 Закона «Об информации», где для провайдеров устанавливается обязанность по предоставлению ежегодных отчетов. Правовая гарантия выполнения этого обязательства закреплена в виде административной ответственности в статье 388-4.1, вносимой в Кодекс об административных правонарушениях. А это, в свою очередь, означает несение реальной ответственности данными провайдерами и платформами перед государством.

​Второе направлено на защиту персональных данных, с учетом позиции Государственного комитета, в первую очередь предусмотрен отказ от хранения, собираемых для верификации возраста, запрет на ​передачу их третьим лицам, а также ​третье — неиспользование в коммерческих целях.

Эти принципы также находят свое отражение в статьях 13-4.8 и 13-4.30 закона. А это означает защиту цифрового следа ребенка в цифровой среде на данном пространстве.

Третья группа предложений охватывает направления по вопросам ответственности провайдеров и государственного контроля»,- отметила Мурадова.

Между тем, в подготовленном законопроекте предусматривается введение возрастных ограничений для пользователей социальных сетей и установление новых обязанностей для владельцев интернет-платформ.

Согласно документу, регистрация на социальных сетях, для которых будет установлен возрастной порог, станет возможной только для лиц, достигших 16 лет.

В свою очередь, провайдеры платформ должны будут внедрить технические решения для проверки возраста пользователей и обеспечить соблюдение новых требований.

Законопроект предусматривает поэтапную систему санкций в отношении платформ, которые не выполнят установленные требования. В частности, сначала к ним могут быть применены штрафы. Затем государственные органы смогут запретить размещение рекламы на таких площадках государственными структурами, а также физическими и юридическими лицами, являющимися налогоплательщиками Азербайджана.

Если нарушения не будут устранены, власти смогут обратиться в суд с требованием ограничить интернет-трафик платформы. На первом этапе объём трафика может быть сокращён на 20 процентов, затем — на 50 процентов, а впоследствии — на 90 процентов.

При этом законопроект предусматривает возможность смягчения санкций. Если платформа выполнит требования до введения наиболее жёстких ограничений, размер финансовых санкций будет снижен до одной четверти установленной суммы, а введённые ограничения должны быть отменены в течение 24 часов.

Документ также содержит переходные положения. Закон вступит в силу через 12 месяцев после официального опубликования. За этот период провайдеры должны будут создать технические возможности для определения возраста пользователей и уведомить об этом уполномоченный государственный орган.

Кроме того, после вступления закона в силу платформы будут обязаны ограничить доступ к уже существующим аккаунтам пользователей младше 16 лет. Если владелец аккаунта не сможет подтвердить достижение установленного возраста, его учётная запись и связанные с ней персональные данные подлежат удалению.

Авторы инициативы отмечают, что предлагаемые изменения направлены на усиление защиты детей от потенциально вредного контента в цифровой среде и повышение безопасности несовершеннолетних пользователей интернета.