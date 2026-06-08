Министры образования стран Организации тюркских государств обсудили в казахстанском Туркестане создание единого пространства высшего образования тюркского мира. Об этом сообщило Министерство науки и образования Азербайджана.

Встреча прошла в рамках 9-го заседания министров образования Организации тюркских государств (ОТГ) под председательством министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека.

Участники рассмотрели вопросы расширения многостороннего взаимодействия в образовательной сфере в соответствии с программами «Видение тюркского мира – 2040» и «Стратегия ОТГ на 2022–2026 годы». Кроме того, обсуждался ход реализации решений, принятых на предыдущих саммитах организации и встречах глав образовательных ведомств.

По итогам заседания стороны подписали коммюнике, а также утвердили ряд стратегических документов и новых инициатив.