Для подписания окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией необходимо решить ряд важных вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 10-й трехсторонней встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии, прошедшей в Стамбуле.

По его словам, для подписания итогового мирного договора все эти принципиально важные вопросы должны быть полностью урегулированы.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, заявил, что Анкара рассматривает политическую волю Баку и Еревана как важный фактор для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Он подчеркнул, что Турция поддерживает мирный процесс между двумя странами.

Фидан отметил, что по мере укрепления мира на Южном Кавказе будут развиваться и межгосударственные связи, включая экономическое и инфраструктурное сотрудничество. По его словам, регион должен ассоциироваться не с конфликтами, а с проектами развития, взаимосвязанности и процветания.

«Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду на достижение этих целей», — добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.