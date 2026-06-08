Министерство обороны Саудовской Аравии опровергло сообщения о нанесении удара по авиабазе принца Султана в провинции Эль-Хардж. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Турки аль-Малики.

«(Информация) о нападении на авиабазу принца Султана в Эль-Хардже не соответствует действительности», – говорится в заявлении аль-Малики, опубликованном на странице министерства в X.

Он уточнил, что сирены воздушной тревоги в Эль-Хардже были активированы утром 8 июня в качестве «меры предосторожности после запуска баллистической ракеты из Йемена», которая пропала с радаров у границы королевства. По его словам, в настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств инцидента.