Администрация президента России «рекомендовала» государственным и лояльным власти СМИ акцентировать в материалах, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила на выборах менее 50% голосов, сообщил «Медузе» сотрудник одного из крупных лояльных Кремлю СМИ.

Сотрудникам ряда СМИ было предписано подавать результаты выборов как «проигрыш» Пашиняна и использовать именно эту формулировку. Кроме того, в политическом блоке администрации президента «рекомендуют» акцентировать внимание на нарушениях, якобы допущенных в ходе голосования, с целью «посеять сомнения в легитимности» Пашиняна, отмечает собеседник издания.

По данным ЦИК Армении, на прошедших 7 июня парламентских выборах победу одержала правящая партия «Гражданский договор», получив 49,825% голосов избирателей. Данный результат дает политической силе возможность сформировать новое правительство.