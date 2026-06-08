Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.

Встреча прошла в рамках 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, состоявшейся в Стамбуле.

Стороны подчеркнули значение тесного политического диалога, устойчивых экономических связей, а также эффективного взаимодействия в сферах энергетики, транспорта и региональной взаимосвязанности.

Кроме того, министры обменялись мнениями по региональной и международной повестке, отметив растущую стратегическую роль Южного Кавказа как важного коридора, соединяющего Европу и Азию.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность продвижению совместных проектов, направленных на укрепление региональной стабильности, энергетической безопасности и устойчивого экономического развития, включая Южный газовый коридор, Средний коридор и другие инициативы в сфере взаимосвязанности.