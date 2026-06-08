Пожар произошел на борту танкера в районе побережья Омана, экипаж эвакуирован. Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 15 морских милях к северо-востоку от острова Масира (Оман). На борту танкера произошел пожар, в результате чего экипаж был эвакуирован», – отмечается в сообщении.

Причины возгорания пока не установлены, сообщений об экологическом ущербе не поступало.

В UKMTO классифицировали инцидент как «подозрительную активность».

Как уточнили в Центре ВМС, власти Омана и Индии координируют проведение спасательной операции.