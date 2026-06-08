Армянские цветы, которые не были отправлены на российский рынок, начали поставляться в другие страны. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

По его словам, экспорт осуществляется автомобильным транспортом по маршруту Армения — Грузия — Турция — Болгария — Румыния — Украина. «То есть, это начинается постепенно», — отметил министр.

Говоря об экспорте фруктов и овощей, Папоян сообщил, что ряд армянских компаний работает над выходом на рынок Греции. По его словам, соответствующие договоренности уже достигнуты, а на данном этапе остаются решить технические вопросы.