Россия расширит ограничения на поставки рыбы из Армении при возникновении ветеринарных рисков, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Россия уже ввела ограничения на поставки живой рыбы из Армении. Если будут выявлены факторы, при которых могут возникнуть ветеринарные риски, при которых эта рыба, когда поставляется, будет влиять на нашу ветеринарную безопасность, безусловно, и дальнейшие шаги будут», — сказал Шестаков.

Он отметил, что помимо живой рыбы, из Армению в Россию поставляется еще и охлажденная рыба.

«Армения с точки зрения поставок форели занимала по импорту достаточно большой объем. Если говорить о насыщении внутреннего рынка, безусловно, это никак не повлияет. У нас достаточно своего производства форели. Ну и плюс импорт будет замещен другими странами, в том числе Турцией», — добавил руководитель ведомства.