Средние цены на авиатопливо в 2026 году вырастут на 70% по сравнению с прошлым годом, что увеличит совокупные расходы мировой авиационной отрасли на топливо примерно на 100 млрд долларов США.

Об этом заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш на церемонии открытия 82-го ежегодного собрания IATA (AGM) и Всемирного саммита по воздушному транспорту (WATS), передает Report.

По его словам, авиационная отрасль столкнулась с целым рядом серьезных вызовов сразу после выхода из пандемии COVID-19.

«Не успели мы оставить позади COVID-19, как столкнулись со сбоями в цепочках поставок аэрокосмической отрасли, войной в Украине, геополитической напряженностью и тектоническими сдвигами в торговой политике. А когда в марте вспыхнула война на Ближнем Востоке, цены на нефть резко выросли, а стоимость авиатоплива взлетела до небес», — отметил У.,Уолш.

При этом он подчеркнул, что спрос на авиаперевозки остается устойчивым, несмотря на вынужденное повышение тарифов авиакомпаниями.

По прогнозам ассоциации, на фоне роста расходов прибыльность мировой авиационной отрасли в текущем году сократится почти вдвое — с 45 млрд долларов США в 2025 году до 23 млрд долларов США в 2026 году, а чистая рентабельность — с 4,2% до 2%.