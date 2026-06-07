Азербайджанский авиационный рынок более зрелый по сравнению со странами Центральной Азии.

Об этом заявил региональный вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по Европе Рафаэль Шварцман на пресс-конференции в рамках 82-го ежегодного общего собрания (AGM) и Всемирного саммита по воздушному транспорту (WATS) IATA, сообщает Report.

По его словам, страны Центральной Азии сегодня демонстрируют стремительный рост авиационного сектора.

«Регион представляет собой очень интересный кейс. Азербайджан развивается уже достаточно давно и является более зрелым рынком по сравнению с государствами Центральной Азии, поскольку начал этот путь раньше. Если говорить о Центральной Азии, то Казахстан долгое время был лидером региона, развивался быстрее других стран и проделал большую работу. Одним из главных вызовов для него была безопасность полетов, однако со временем стране удалось выйти из так называемых «черных списков». Это сыграло важную роль в развитии авиаотрасли и способствовало росту местных авиакомпаний», — отметил Р. Шварцман.

Он также напомнил, что авиационный рынок Узбекистана начал активно открываться около десяти лет назад.

«Если посмотреть на Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, то их объединяет один любопытный фактор: геополитический кризис в определенной степени способствовал росту трафика и раскрытию потенциала региона. Азербайджан еще на ранних этапах активно участвовал в международных логистических и гуманитарных операциях, что позволило развить крупные грузовые терминалы и грузовую авиацию.

Сегодня Казахстан и Узбекистан находятся в несколько иной, но во многом схожей ситуации. Ограничения в использовании отдельных воздушных пространств создают новые возможности для развития как грузовых, так и пассажирских авиаперевозок. Сейчас самое подходящее время для поиска и реализации таких возможностей в этих странах», — подчеркнул вице-президент IATA.