Азербайджан создаст агропарк в Дербентском районе Дагестана, соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2026. Об этом сообщает Агентство аграрных услуг Азербайджана.

Подписи под документом поставили директор азербайджанской компании ISFA Самир Хеирбеев и генеральный директор ООО «РБР» Руслан Гереев. На церемонии присутствовали исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин, заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Объем инвестиций в проект составляет более 3,4 млн манатов. В соответствии с соглашением азербайджанская сторона создаст в селе Великент оливковую рощу площадью 300 га, саженцевый участок на 20 га, демонстрационный сад плодовых деревьев на 40 га, а также селекционный сад и агротуристическую зону на 10 га.

Саженцы и плодовые деревья для агропарка будут выращиваться на ферме ISFA в Евлахском пилотном агропарке.

На следующем этапе планируется строительство завода по производству оливкового масла.