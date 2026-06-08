Россия намерена выстраивать дальнейшую политику в отношении Армении, исходя из конкретных шагов армянского руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя парламентские выборы в Армении 7 июня, она отметила, что выборы прошли на фоне «беспрецедентного давления на оппозицию» и внешнего влияния со стороны ЕС.

По её словам, в стране усилилась поляризация общества, а против ряда политических сил, выступающих за союз с Россией и участие в ЕАЭС и ОДКБ, якобы ведутся преследования.

При этом в Москве подчеркнули заинтересованность в «сильной и суверенной Армении» и выразили надежду, что власти страны будут учитывать национальные интересы и избегать решений, способных углубить внутренние противоречия.