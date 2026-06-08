Председательство в Научном совете Международной тюркской академии перешло от Азербайджана к Казахстану. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования Азербайджана.

В казахском Туркестане состоялось 8-е заседание Научного совета Тюркской академии, в котором приняли участие представители органов, отвечающих за науку и образование, стран – членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств, а также президент Тюркской академии Шахин Мустафаев.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе выступления рассказал о проделанной работе в период председательства республики в Научном совете Тюркской академии, направленной на расширение совместных исследовательских инициатив, академического обмена и институционального сотрудничества между вузами и научными центрами.

Министр указал, что Баку придает особое значение инновационно-ориентированной модели развития науки и технологий, выделив такие направления, как искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые технологии, цифровая трансформация и возобновляемая энергетика.

Он подчеркнул, что Тюркская академия играет важную роль в укреплении общего научного потенциала тюркского мира, развитии исследовательских центров и механизмов обмена знаниями. Отдельно было отмечено значение мероприятий, посвященных 100-летию Первого тюркологического съезда, прошедшего в Баку, с точки зрения сохранения и популяризации научного, культурного и языкового наследия тюркских народов.

Участники обсудили деятельность Тюркской академии за 2024–2025 годы, реализованные в текущем году проекты и мероприятия, а также план работы на 2026 год, приоритетные направления исследований и памятные даты в тюркском мире.

По итогам заседания было принято решение о передаче председательства в Научном совете Тюркской академии от Министерства науки и образования Азербайджана Министерству науки и высшего образования Казахстана и о проведении 9-го заседания Научного совета в Кыргызстане.