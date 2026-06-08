Израиль прекратил наносить удары по территории Ирана, однако сохраняет за собой право на ответные действия в случае новых атак со стороны Тегерана. Об этом заявил в телеобращении премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«В данный момент огонь прекращен, потому что после того, как мы нанесли удар по террористическому режиму в Тегеране, он перестал атаковать нас. Если террористический режим в Иране совершит ошибку и снова атакует нас, мы ответим со всей мощью», – сказал он.

Премьер указал, что действия Израиля основаны на праве на самооборону.

«Я говорю это вам так же, как говорю это с признательностью и уважением моему хорошему другу президенту Трампу», – отметил Нетаньяху, обращаясь к согражданам.

23:07

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что прошлой ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «исторический удар» с целью предотвратить «предотвратить ядерную атаку» на страну.

«Иран и (ливанская группировка) «Хезболла» слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо. Наша кампания против них еще не закончена. За последние 24 часа они пытались навязать нам новые условия, это недопустимо», – сказал Нетаньяху.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив продолжит операции против «Хезболлы» и отвергает предупреждения Ирана о недопустимости новых ударов по Ливану.