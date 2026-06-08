Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что за последние четыре года в процессе нормализации отношений между Анкарой и Ереваном был достигнут значительный прогресс. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Процесс нормализации отношений с Арменией продолжается в том же ключе и в тесной координации с Азербайджаном. За последние четыре года достигнут значительный прогресс. На наш взгляд, главная возможность и цель для Южного Кавказа заключается в следующем: по мере укрепления основ мира проекты по развитию транспортной инфраструктуры будут давать еще более значимые результаты. По мере укрепления транспортной инфраструктуры социально-экономическая основа мира, в свою очередь, будет укрепляться», – сказал Фидан.

При этом он указал, что «наиболее обнадеживающее подтверждение этой концепции видно в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией».

«Воля сторон к урегулированию открыла конкретную возможность для нашего региона. Мы поддерживаем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и надеемся на безотлагательное подписание мирного соглашения. Мы также надеемся, что законные опасения Азербайджана будут учтены и мирное соглашение будет подписано без промедления», – подчеркнул турецкий дипломат.