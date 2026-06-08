Армянская оппозиция будет оспаривать результаты парламентских выборов, прошедших 7 июня. Об этом заявил глава блока «Армении» Роберт Кочарян.

«На данный момент мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами из оппозиционного поля. Одно можно сказать точно: мы не отступим и не покинем наш окоп борьбы», – сказал Кочарян.

При этом он отметил, что после завершения обсуждений общественности представят подходы к предстоящим шагам.

По его мнению, выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей, арестов оппозиционеров и беспрецедентного использования административного ресурса».