Народный артист Азербайджана, драматург Рамиз Фаталиев удостоен почетного диплома президента республики. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Ильхам Алиев.

Почетный диплом присужден Фаталиеву за многолетний вклад в развитие культуры Азербайджана и плодотворную творческую деятельность.

7 июня народному артисту исполнилось 80 лет.

Рамиз Фаталиев – народный артист Азербайджана, сценарист и драматург, автор сценариев более 40 художественных фильмов. В разные годы Фаталиев руководил киностудией «Азербайджанфильм», а также избирался депутатом парламента республики.