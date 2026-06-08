Достижение мира между Арменией и Азербайджаном будет способствовать укреплению региональной стабильности и развитию сотрудничества на Южном Кавказе, написал в соцсети X глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Саар поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и партию «Гражданский договор» с победой на парламентских выборах в республике.

«Премьер-министр Пашинян продемонстрировал лидерство, продвигая свою страну к миру и примирению с Азербайджаном, что будет способствовать укреплению региональной стабильности и сотрудничества», – говорится в публикации.

По данным ЦИК Армении, на прошедших 7 июня парламентских выборах победу одержала правящая партия «Гражданский договор», получив 49,825% голосов избирателей. Данный результат дает политической силе возможность сформировать новое правительство.