Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась против создания единой европейской армии. Соответствующее заявление она сделала по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза на Кипре, стенограмму которой опубликовала Европейская служба внешних связей.

«Оборона – это национальная компетенция. Мы стремимся к более тесному сотрудничеству, ведь сильные государства члены означают сильную европейскую опору в НАТО. Но я не поддерживаю создание дополнительной армии: у каждого государства уже есть свои вооруженные силы, а 23 страны одновременно входят в НАТО. Если передать эту армию альянсу, ее нельзя будет использовать где-то еще. Параллельную армию создать невозможно», – подчеркнула Каллас.

Каллас также отметила важность недопущения появления новых структур, способных дублировать уже действующие форматы сотрудничества, поскольку это может привести к путанице и снизить эффективность действующей системы обороны.