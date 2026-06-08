Китай приступил к реализации масштабного проекта на реке Янцзы, предусматривающего строительство водного пути и судоходного шлюза, который может стать крупнейшим в мире среди подобных сооружений. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Проект связан с растущим спросом на судоходство по реке Янцзы — третьей по длине реке в мире и крупнейшей в Китае.

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян дал старт строительству нового водного пути «Санься» («Три ущелья») на торжественной церемонии в городе Ичан провинции Хубэй.

Проект стоимостью $11,3 млрд предусматривает возведение пятиуровневого двухниточного судоходного шлюза к северу от действующего шлюза на плотине «Три ущелья» — крупнейшего гидротехнического сооружения в мире. Кроме того, планируется модернизация судоходной инфраструктуры на нижней плотине, расположенной ниже по течению.

После завершения работ пропускная способность комплекса «Три ущелья» практически удвоится и достигнет 336 млн тонн в год.