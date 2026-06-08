Франция и Германия прекращают совместный проект Future Combat Air System (FCAS) по созданию европейского истребителя шестого поколения из-за того, что компании Dassault и Airbus не смогли достичь соглашения, сообщает телеканал N-tv.

По данным источников в правительстве Германии, разногласия в рамках проекта касались распределения ролей между компаниями. В Берлине ожидали соблюдения ранее достигнутых договоренностей, предусматривающих равное участие сторон.

Как отмечает N-tv, срыв проекта FCAS стал серьезным политическим ударом для Парижа и Берлина. Президент Франции Эммануэль Макрон на протяжении нескольких лет выступал за развитие европейского оборонного суверенитета и был одним из инициаторов программы.

Канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял, что одной из ключевых проблем является различие в требованиях Франции и Германии к будущему истребителю. По его словам, французской стороне необходим самолет, способный нести ядерное оружие, а также палубная версия для авианосцев следующего поколения, тогда как вооруженным силам Германии такие возможности на данном этапе не требуются.

Берлин предлагал вариант реализации FCAS с двумя различными типами самолетов, однако Париж это предложение отклонил.