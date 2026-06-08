В Совете безопасности России считают, что ситуация на Южном Кавказе требует повышенного внимания. Об этом заявил заместитель секретаря СБ РФ Алексей Шевцов.

«Текущая обстановка на Южном Кавказе требует пристального внимания, и для урегулирования региональных проблем необходимо находить и использовать региональные решения», – приводит слова Шевцова на заседании комитета научно-экспертного совета СБ пресс-служба аппарата Совбеза.

По данным пресс-службы, в ходе заседания был рассмотрен вопрос развития отношений с государствами региона «с учетом роста турбулентности геополитических процессов в мире».