Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью пяти азербайджанских моряков в Азовском море. Об этом говорится в письме генсека IMO, направленном послу страны в Великобритании Элину Сулейманову.

«С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели людей в результате атак на грузовые суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море 5 июня 2026 года. В результате инцидента, как сообщается, погибли пять азербайджанских моряков, а другие получили ранения. От имени всего членского состава Международной морской организации, секретариата и от себя лично выражаю глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджанской Республики. Наши мысли с семьями, друзьями и близкими погибших, а также со всеми, кого затронула эта трагедия», – говорится в сообщении.

Домингес отметил, что IMO остается приверженной обеспечению безопасности, защищенности и охраны всех моряков, а также поддержке международных усилий по созданию безопасных условий судоходства. В связи с этим он подчеркнул важность продолжения сотрудничества между государствами-членами и всеми участниками морской отрасли для предотвращения подобных трагедий и укрепления защиты тех, кто работает в море.

Напомним, в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе беспилотники атаковали суда «Натра» и «Циркон», шедшие из Турции в Ростов-на-Дону. Погибли пять граждан Азербайджана, работавших на судах в частном порядке.