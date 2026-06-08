Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили в Стамбуле развитие стратегического союзa двух стран. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая политический диалог, экономическое взаимодействие, энергетическую безопасность, транспортные инициативы, сферу обороны, а также координацию в международных организациях.

Отдельное внимание было уделено обмену мнениями по региональной и международной повестке. В частности, затрагивались усилия по обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе, региональные инициативы, а также возрастающее стратегическое значение Среднего коридора.

Ранее главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали Стамбульскую декларацию по итогам 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел в Стамбуле.