Официальная Анкара приветствует итоги парламентских выборов в Армении и выражает надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

В ведомстве подчеркнули, что прошедшие 7 июня выборы состоялись в спокойной и мирной обстановке, выразив пожелание, чтобы их итоги послужили на благо армянского народа.

«Мы надеемся, что в поствыборный период Армения предпримет более смелые шаги в направлении мира и нормализации обстановки в регионе», – говорится в сообщении турецкого ведомства.

В МИД Турции отметили, что страна и далее будет содействовать укреплению региональной стабильности и развитию сотрудничества на основе общих интересов государств региона.