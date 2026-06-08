Европейский союз исключил Кыргызстан из списка авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в страны ЕС. Об этом говорится в уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК).

Решение было принято Комитетом ЕС по безопасности полетов по итогам заседания, прошедшего 19–21 мая 2026 года. В ближайшее время документ будет оформлен отдельным регламентом Еврокомиссии. Кыргызстан находился в так называемом «черном списке» с 2006 года.

В последние годы по поручению президента страны Садыра Жапарова в республике проведена масштабная реформа гражданской авиации. Укреплен государственный надзор за безопасностью полетов, а национальные стандарты приведены в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В Еврокомиссии положительно оценили достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций, оценочного визита в марте 2026 года и слушаний в Брюсселе. В ЕС заявили о намерении продолжить техническое взаимодействие с Кыргызстаном для сохранения и закрепления достигнутых результатов.