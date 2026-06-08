Израиль намерен продолжить операции против движения «Хезболла» и отвергает предупреждения Ирана о недопустимости новых ударов по Ливану, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операции против ливанской группировки и будет наносить удары по Бейруту в случае атак на северные районы страны. «Дахия в Бейруте будет рассматриваться так же, как населенные пункты на севере Израиля», – отметил Кац.

Министр подчеркнул, что «любая атака на северные населенные пункты приведет к удару по Дахии».

Кац также заявил, что Израиль «категорически отвергает угрозы Ирана». «Любая попытка Ирана связать Ливан и Иран и атаковать Израиль встретит мощный ответ, как это произошло вчера», – указал глава израильского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.