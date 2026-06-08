Иранские власти отменили все ранее введенные ограничения на использование воздушного пространства страны. Об этом сообщила Организация гражданской авиации Ирана.

«После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении.

Ранее авиационные власти Ирана ввели ограничения на полеты над всей территорией страны на фоне закрытия воздушного пространства на западе республики.