Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с победой партии «Гражданский договор» на выборах в Национальное собрание республики. Об этом сообщают иранские СМИ.

«Направляю Вам свои самые теплые поздравления по случаю успешного проведения парламентских выборов в Республике Армения и победы возглавляемой Вами партии «Гражданский договор». Подтвержденное народом Армении доверие к вашему правительству свидетельствует о его желании и стремлении продолжать политику, направленную на укрепление мира, развития, стабильности и регионального сотрудничества», – говорится в послании.

Пезешкиан выразил уверенность, что в новый политический период динамично развивающиеся и взаимовыгодные отношения между двумя странами будут и далее укрепляться благодаря расширению конструктивного сотрудничества.

По его словам, дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия будет отвечать интересам Ирана и Армении, а также способствовать укреплению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе за счет более тесного сотрудничества между региональными государствами.

По данным ЦИК Армении, на прошедших 7 июня парламентских выборах победу одержала правящая партия «Гражданский договор», получив 49,825% голосов избирателей. Данный результат дает политической силе возможность сформировать новое правительство.