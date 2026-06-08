В результате атаки российских беспилотников по спальному району Запорожья 8 июня погибли два человека, еще не менее 15 получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, удар пришелся по жилому району города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как за несколько секунд до взрыва люди пытались укрыться под навесом остановки общественного транспорта. После попадания были повреждены расположенные рядом киоски.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы.

Кроме того, несколькими часами ранее российский беспилотник поразил маршрутное такси в Запорожье, в результате чего транспортное средство получило значительные повреждения.