Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах и заявил о готовности расширить сотрудничество между двумя странами. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Я поздравляю Армению с проведением демократических и свободных выборов, и Никола Пашиняна по случаю его победы (…) Украина готова к расширению нашего сотрудничества», — написал политик.

Зеленский также обратился к Евросоюзу с целью оказать Еревану реальную поддержку и сделать все возможное, чтобы у людей возникло чувство лучшей жизни благодаря сотрудничеству с Брюсселем.