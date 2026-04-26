Когда-то в Баку на свадьбах, особенно армянских, очень любили крутить песенку с незатейливым припевом «Таши-туши, таши-туши, мадам Попугай». Сравнивать большую политику свадебными песенками, конечно, заведомый моветон. Но слишком часто сквозь официальную хронику внешней политики Армении в исполнении Никола Пашиняна звучит этот незатейливый мотивчик.

Вот, к примеру, события последних часов. В Вашингтоне, в отеле Hilton, во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла попытка покушения на главу государства. Служба безопасности сработала вовремя, погибших и раненых нет. Президента и других должностных лиц эвакуировали, но затем он вернулся и продолжил свое выступление. Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в соцсети X: «Глубоко потрясён стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны быть решительно осуждены. С облегчением отмечаю, что президент Трамп, первая леди и все присутствующие находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия».

И вот проходит пара часов, Никол Пашинян вслед за президентом Азербайджана тоже пишет в X: «Рад слышать, что президент Дональд Трамп и первая леди, вице-президент и другие присутствующие чувствуют себя в безопасности после тревожного инцидента со стрельбой на ужине с участием корреспондентов. Насилию нет места в наших демократических обществах». Проблема политического насилия для Армении с её культом террора весьма актуальна. Но в данном контексте важно другое: Никол Пашинян повторил ход Ильхама Алиева.

Можно отмахнуться: случайность, совпадение, общий тренд и т.д. Только вот…

1 марта 2026 года. В Иране официально объявлено о гибели в результате ракетного удара духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Президент Азербайджана выражает соболезнования своему иранскому коллеге: «Глубоко опечалены известием о трагической кончине Верховного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. В связи с этой тяжелой утратой выражаем глубокие соболезнования Вам, семье покойного и дружественному иранскому народу, желаем терпения и стойкости». И только через сутки (!), 2 марта 2026 года, появляется соболезнование от Пашиняна. По всему, в Ереване явно находились в замешательстве. С одной стороны, у Армении и Ирана очень тесные отношения, многогранная программа сотрудничества, и промолчать как бы неудобно. С другой — как такое соболезнование повлияет на старательно выстраиваемый «прозападный» имидж страны? И только после появления соболезнования со стороны Азербайджана в Ереване встрепенулись и решили тоже подать голос.

Ноябрь 2024 года. Президентские выборы в США. Дональд Трамп одерживает убедительную победу. Администрация Джо Байдена, «самая проармянская в истории США», уходит в прошлое. Президент Азербайджана направляет избранному президенту США поздравительное послание и особо подчеркивает, что Азербайджан «придает особое значение всестороннему развитию отношений с Соединенными Штатами Америки». Поздравил Дональда Трампа и Никол Пашинян — через социальные сети. А потом, услышав, что из Баку направили поздравительное послание, что по протокольным и внешнеполитическим меркам шаг куда более солидный и весомый, чем пост в X, тут же подготовил свое поздравительное послание Дональду Трампу!

В дипломатическом протоколе есть разные формы. Бывает, что реагируют через социальные сети, направляют послания, используют каналы посольств… Дипломатия предусматривает многообразие. Но такого, чтобы сначала поздравить через соцсети, а потом, спохватившись и увидев действия Азербайджана, тут же повторить ход и тоже направить поздравительное послание, даже искушённые историки дипломатии не припомнят.

Но рекорд такой вот «попугайной тактики» был поставлен в июле 2023 г. В это время в освобождённой от армянской оккупации Шуше проходил Глобальный медиафорум. Проходил во всех смыслах достойно и представительно.

С участием президента Азербайджана, причём в ходе общения с участниками форума Ильхам Алиев сделал целый ряд по-настоящему программных заявлений. Приняли участие в форуме более 120 СМИ из 50 стран мира.

В Ереване почувствовали себя обиженными и оскорбленными. Там все ещё готовились к реваншу и никак не могли «проглотить», что столь представительный медиафорум Азербайджан провёл не где-нибудь, а в Шуше. Вначале там состряпали «обращение журналистов Нагорного Карабаха». Потом догадались, что это не тот уровень. Пашинян решил тоже пообщаться с журналистами и назначил на 25 июля того же года свою «большую пресс-конференцию». Так уж хотелось повторить азербайджанские цифры, что на неё пригласили 50 СМИ, включая масс-медиа самой Армении и «зарубежные издания» вроде «Калифорнийского курьера», чьим издателем и редактором является Арут Сасунян. Разницу между «120 СМИ из 50 стран» и «50 СМИ», включая местные и издания диаспоры, в Ереване просто не поняли. И получили на выходе очередной позор.

Конечно, между незаконченным журфаком Ереванского университета и МГИМО есть большая разница. Конечно, даёт о себе знать опыт и его отсутствие. Но Никол Пашинян возглавляет правительство Армении с 2018 г. Такое объяснение могло, пусть и относительно, «пройти» после знаменитых дебатов в Мюнхене в 2020 году, но не теперь, когда Пашинян находится в премьерском кресле уже восемь лет! За это время можно было усвоить хотя бы тонкости протокола! Или хотя бы привести в свою команду тех, кто с этими тонкостями знаком не только на уровне работы в Фонде Сороса. Так что речь не о некомпетентности или отсутствии опыта. Речь о базовом навыке для руководителя страны, которому не учат ни в ЕГУ, ни в МГИМО — умении принимать решения и нести за них ответственность. Причём время посоветоваться реальная ситуация предусматривает далеко не всегда. А Никол Пашинян во внешней политике проявляет явную нерешительность. Оглядывается. Никак не может почувствовать баланс сил и политические векторы. К тому же понимает, насколько его страна зависит от внешней ситуации и как рискованно для слабой и зависимой Армении «напрячь отношения» с ведущими центрами силы. По-настоящему самостоятельная и сбалансированная внешняя политика, которую сегодня проводит Азербайджан, Армении может сниться только в розовых мечтах. Ну и, конечно, никто не отменял личных качеств. Прийти к власти в результате «шашлычной революции» ещё не означает готовности и способности взять на себя ответственность за страну. И именно из-за этой нерешительности Пашинян всё чаще повторяет ходы и копирует действия президента Азербайджана Ильхама Алиева — прямо-таки с точностью попугая, доходя порой до карикатурных вариантов.

Вот уж действительно: «Таши-туши, мистер Попугай». Хоть и «варчапет».