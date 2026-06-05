Предвыборную кампанию можно сравнить со своеобразным «политическим супермаркетом». Или, точнее, базаром. Здесь каждая партия предлагает тот «товар», который считает наиболее востребованным. И ещё уверена, что конкуренты ничего похожего предложить при всём желании не смогут. Армения – не исключение. Ну вот «товар» некоторые здесь предлагают весьма и весьма своеобразный.

В Армении противники действующего премьера карту «азербайджанской угрозы» разыгрывают, точнее, пытаются разыграть постоянно. На недавнем митинге в поддержку Самвела Карапетяна включали азербайджанскую музыку, на которую на азербайджанском же языке наложили текст: «теперь это всё будет наше», «красивая квартира, мне нравится» и, наконец, «дай бог здоровья их премьер-министру», а затем – выкрик «Стоп!».

Подтекст ясен: если, по версии авторов аудио, Пашинян сохранит свой пост, то Ереван захватят «злые азербайджанцы». Несколько раз в информационном пространстве распространялись видеоролики, как «страшные азербайджанцы» готовятся переселяться в Армению. В первом – турецкая мечеть на месте памятника жертвам «геноцида» и «азербайджанский» выпуск новостей на армянском телевидении с утверждениями, будто бы численность армян – 300 тысяч, а азербайджанцев – 3 миллиона. Во втором прямо с главной площади Ичери Шехер отъезжают автобусы переселенцев в Ереван. Персоны типа Роберта Кочаряна постоянно рассуждают о том, что вот если бы они стояли во главе Армении, «Арцах» не был бы потерян.

И, наконец, Самвел Карапетян, как уже рассказывал Minval, открыто обещает «устроить неприятности» Азербайджану в случае своего избрания премьер-министром. Ну а главным «доказательством» существования «азербайджанской угрозы» было и остается обсуждение в нашей стране темы Западного Азербайджана.

Только вот в чём дело.

Как уже сообщал Minval, в столице страны завершает работу первая международная научная конференция на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как новый этап национальной идеи», совместно организованная Бакинским государственным университетом (БГУ) и Общиной Западного Азербайджана (ОЗА). В программе форума — исторические, правовые, политические, культурные и социально-философские аспекты возвращения в Западный Азербайджан, а также его значение с точки зрения регионального мира и безопасности. Рабочие панели, которые проходят в рамках конференции, посвящены защите гуманитарного культурного наследия, суверенитету и исторической справедливости, правовой базе и правовым аспектам возвращения. Конечно же, будет обсуждаться и историческое наследие Западного Азербайджана, в том числе фольклор. Опять-таки, никакого бряцания оружием, демонстрации угроз и т.д., речь идёт исключительно о гуманитарных аспектах.

Более того, как опять-таки уже сообщал Minval, в Нахчыванской Автономной Республике, а точнее, в Ордубаде, 18–19 июня пройдёт третий фестиваль-конгресс «Возвращение в Западный Азербайджан» — при совместной организации полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР, Министерства науки и образования, Нахчыванского государственного университета и Общины Западного Азербайджана. В конгрессной части мероприятия учёные, исследователи и общественные деятели выступят с докладами о реалиях Западного Азербайджана, историческом наследии и перспективах возвращения. В фестивальной — будут представлены презентации, отражающие национально-культурные ценности.

Проще говоря, никаких военных аспектов, никаких обсуждений возможных территориальных притязаний или непризнания прав нынешней Армении на Западный Зангезур — притом что, будем откровенны, там есть о чём поговорить. Но Азербайджан в своей политике чётко придерживается принципов международного права вообще и уважения территориальной целостности в частности. Да, и конференция в Баку, и предстоящий фестиваль в Ордубаде показывают, что тема возвращения в Западный Азербайджан остаётся в общественном дискурсе.

Более того, в Баку не стали «брать паузу» в обсуждении этой темы и на время предвыборной кампании в Армении. Дело даже не в том, в какой степени азербайджанцы заинтересованы в победе Пашиняна. Важно другое. Сегодня Баку определяет внутриполитическую повестку дня в Ереване, но никак не наоборот. Но подчеркнём в который уже раз: у Азербайджана нет военных планов в отношении Армении. Наша страна одержала блестящую победу в Карабахе, освободила собственные территории и захватывать чужое не намерена. Вопреки страхам и «пугаловкам» ереванских реваншистов, тема возвращения в Западный Азербайджан – это не территориальные претензии к Армении, а вопрос гуманитарного права. Другое дело, что торговля страхом и ненавистью кому-то кажется неплохим способом собрать электоральный капитал. Судя по всему, выводы из проигранной войны сделали в Ереване не все.

Но весь вопрос в том, что собственные обещания потом надо будет выполнять. И вот это уже куда опаснее. Любая попытка официального реванша гарантированно срывает мирный процесс. А он, напомним, включает в себя и делимитацию границ, и взаимное признание территориальной целостности. И если от этих условий в Армении откажутся, игры в одни ворота не будет. Тем более Азербайджан оставляет за собой право отвечать на провокации – и политические, и тем более военные. И так как наша страна уже добилась военной победы и закрепила эту военную победу дипломатическим путём, нет сомнений, что результаты реванша на любой площадке окажутся для Еревана весьма и весьма болезненными.

Так что бояться армянским избирателям надо не «чужих азербайджанцев», а своих реваншистов. Вопрос, поймут ли они это до 7 июня.