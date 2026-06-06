В Украине с начала года оборудовано 822 км антидроновой защиты логистических маршрутов, а также восстановлено более 170 км поврежденных автомобильных дорог, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

«Только за май оборудовали более 211 км антидроновой защиты логистических маршрутов и восстановили почти 38 км поврежденных участков. Параллельно восстановили еще 115,5 км автомобильных дорог в прифронтовых областях», – написал он в Telegram.

По его словам, эти меры позволяют поддерживать стабильную логистику, обеспечивать быструю доставку необходимых ресурсов, эвакуацию раненых и более безопасное передвижение военных даже в условиях постоянной угрозы атак беспилотников.

Госспецтрансслужба по поручению Минобороны продолжает развертывать систему антидроновой защиты в прифронтовых регионах.