Склонность к преувеличению давно стала одной из самых заметных черт армянской политической пропаганды. Если верить некоторым армянским деятелям и так называемым историкам, то практически любое событие в истории их народа со временем приобретает грандиозные масштабы.

Причем происходит это по удивительной математической формуле: чем дальше событие уходит в прошлое, тем больше становятся цифры. Иногда создается впечатление, что где-то существует особый калькулятор национальной памяти, который ежегодно автоматически добавляет к статистике несколько тысяч новых единиц. И обязательно «жертвенных» единиц.

Достаточно вспомнить историю с так называемым «геноцидом армян» 1915 года. За прошедшее столетие количество «жертв» в различных армянских источниках росло с такой скоростью, что нормальный человеческий ум данный феномен постичь не в силах. То, что когда-то измерялось ими десятками тысяч, постепенно превратилось в полтора миллиона. И самое интересное, что этот процесс увеличения цифр продолжается независимо от появления новых документов, архивов или исследований. Видимо, логика здесь армянская: если число впечатляет, значит оно обязательно должно работать на политический результат.

Прошло более ста лет, но любовь к масштабным цифрам никуда не исчезла. Наоборот, она получила новое развитие после того, как армянское население покинуло Карабахский регион Азербайджана в 2023 году. Уже почти три года армянские политики, общественные деятели и многочисленные эксперты пытаются убедить международную аудиторию в том, что имело место не добровольное переселение, а некое «насильственное перемещение». При этом многочисленные фото- и видеоматериалы демонстрировали совсем другую картину. Люди покидали регион на автомобилях, перевозили имущество, бытовую технику, мебель и домашних животных. А если посмотреть на кадры без контекста, можно подумать, что речь идет не о «гуманитарной катастрофе», а о масштабном переезде на новое место жительства, что, впрочем, так оно и есть.

Однако для поддержания образа трагедии необходимы не только эмоциональные заявления, но и внушительные цифры. И здесь армянская сторона традиционно чувствует себя как рыба в воде. В публичное пространство были вброшены рассказы о 120 тысячах, затем о 150 тысячах «насильственно перемещенных». Цифры звучали громко, драматично и должны были производить сильное впечатление на зарубежную аудиторию. Но иногда пропаганда сталкивается с неприятной вещью под названием арифметика, которая все разбивает в пух и прах.

На днях так называемый «бывший госминистр нкр» Артак Бегларян сообщил в социальных сетях, что жители Карабаха направили в Европейский суд по правам человека около 600 обращений против Азербайджана. По его словам, речь идет главным образом об имущественных претензиях, связанных с квартирами, домами, земельными участками и прочей собственностью.

И вот тут начинается самое интересное. Если верить армянским заявлениям, регион якобы покинули 150 тысяч человек (а в 2023-м армяне говорили о 120 тысячах). А если верить Бегларяну, в ЕСПЧ обратились около 600 заявителей. Даже если предположить, что одна жалоба подается от имени семьи, а не отдельного человека, картина все равно получается весьма любопытной.

Возникает закономерный вопрос: где же остальные? Если речь действительно идет о сотнях тысяч людей, лишенных собственности и мечтающих вернуться домой, почему число обращений такое скромное? Довольно странная статистика. Вам так не кажется? Нам рассказывают о крупнейшей «гуманитарной» драме современности, но юридическую активность проявляет лишь небольшая часть тех, кого называют пострадавшими.

Конечно, армянские пропагандисты могут попытаться объяснить это чем угодно. Можно сослаться на сложность процедур, нехватку времени, усталость людей или даже на плохую погоду. Но цифры остаются цифрами. И они почему-то не хотят складываться в ту картину, которую пытаются нарисовать армянские политические активисты.

Здесь перед армянской стороной возникает непростая дилемма. Либо необходимо пересмотреть заявления о масштабах «насильственного перемещения», либо каким-то образом объяснить разрыв между громкими лозунгами и реальными юридическими действиями. Потому что разница между 150 тысячами и 600 выглядит слишком заметной даже для тех, кто не так силен в математике.

Впрочем, возможно, через несколько лет проблема решится сама собой, точнее с легкой руки армянской пропаганды. Судя по многолетнему опыту армянской пропаганды, цифры обладают удивительной способностью расти. Сегодня жалоб 600, завтра шесть тысяч, послезавтра шестьдесят тысяч. Если тенденция сохранится, то через пару десятилетий можно будет услышать о миллионе обращений от населения региона, которое никогда не достигало таких размеров даже в самые оптимистичные периоды.