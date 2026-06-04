Чем ближе парламентские выборы в Армении, тем труднее местным политическим деятелям скрывать свое истинное лицо. Маски срываются одна за другой, а тщательно выстроенные легенды о «новых политиках», «независимых фигурах» и «спасителях нации» рассыпаются при первом же болезненном столкновении с реальностью.

Особенно показательной выглядит история Самвела Карапетяна. Еще недавно его сторонники старательно рисовали образ успешного бизнесмена, якобы стоящего над политическими разборками и не имеющего отношения к старым элитам. Однако новые материалы и заявления людей из его ближайшего окружения демонстрируют совсем другую картину.

За фасадом «самостоятельного политика» внезапно обнаруживается все тот же старый, замшелый политический товар, давно знакомый армянскому обществу: тесные связи с Робертом Кочаряном, карабахским кланом и теми силами, которые десятилетиями паразитировали на конфликте с Азербайджаном, превращая войну и ненависть в источник собственного политического существования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Minval Politika (@minvalpolitika)

Особенно красноречивыми выглядят заявления директора по экономике и финансам компании «Электрические сети Армении» Армена Аршакяна. В разговоре он фактически разрушает главный миф, который сегодня пытаются продать армянскому избирателю.

По его словам, между Карапетяном и Кочаряном существуют договоренности. Более того, они являются давними друзьями. А когда речь зашла о причинах отсутствия официального политического союза между ними, прозвучало почти анекдотическое признание: объединяться публично невыгодно, поскольку «карабахский клан считается плохим», а значит, можно потерять часть электората. Иными словами, проблема даже не столько в отсутствии союза. Проблема лишь в том, что этот союз стараются скрывать.

Фактически речь идет о политическом спектакле, рассчитанном на доверчивого избирателя. На сцене актеры третьего сорта с хронической политимпотенцией натянуто разыгрывают представление о конкуренции и разнообразии политических сил. За кулисами же действуют одни и те же фигуры, связанные общими интересами, единым прошлым и общими реваншистскими фантазиями.

Не менее показательны слова Аршакяна о многолетней поддержке, которую Карапетян оказывал карабахскому сепаратистскому режиму. Миллионы долларов, инфраструктурные проекты, финансирование различных объектов — все это преподносится как благотворительность. Но почему-то значительная часть этой «благотворительности» годами концентрировалась именно вокруг сепаратистского образования и шайки недобитков в Карабахе.

Но надо сказать, что еще более неудобные вопросы возникают после недавних заявлений бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Воспевая того же Карапетяна, он сообщил, что тот активно помогал армянской армии до 44-дневной войны, во время нее и после ее завершения.

Трудно придумать более красноречивое признание.

Тоноян — не случайный персонаж. Это один из символов старой армянской системы, человек, оставшийся в политике со времен Сержа Саргсяна и тесно связанный с кругами карабахского клана. Именно поэтому его восторженные оценки выглядят не просто комплиментом, а своеобразной явкой с повинной всего реваншистского лагеря.

Таким образом, бывший министр фактически подтвердил то, о чем давно говорили многие наблюдатели: Карапетян никогда не был сторонним бизнесменом. Он являлся частью той политической и финансовой системы, которая долгие годы обслуживала интересы армянского реваншизма. И тут стоит напомнить об одном уголовном деле, которое было возбуждено Генеральной прокуратурой Азербайджана в 2021 году. Тогда Самвел Карапетян фигурировал среди обвиняемых по делу о незаконных поставках оружия, боеприпасов и военной техники в Армению и на находившиеся под оккупацией азербайджанские территории.

И когда Тоноян сегодня рассказывает о масштабной поддержке армии со стороны Карапетяна, он невольно заставляет вновь вернуться к вопросу о том, в чем именно заключалась эта помощь и через какие механизмы она осуществлялась.

Впрочем, гораздо важнее другое. Сегодня все отчетливее вырисовывается единый политический фронт, в котором Карапетян, Кочарян, представители карабахского клана, бывшие чиновники и генералы — это не отдельные политические проекты, а разные головы одной и той же гидры, питающейся реваншистскими настроениями и ностальгией по временам оккупации. Именно поэтому в их риторике вновь звучат старые лозунги, прогнившие мифы и та же ненависть.

Символично, что одним из персонажей этой политики был все тот же Давид Тоноян, прославившийся своей скандальной формулой: «Новая война — новые территории». Эта фраза, пожалуй, стала концентрированным выражением армянского реваншизма накануне войны 2020 года. Но история вынесла этому саморазрушающему подходу суровый и окончательный приговор.

Однако сегодня его носители никуда не исчезли. Они просто сменили вывески, перекрасили обшарпанный фасад, обновили лозунги и пытаются вновь проникнуть во власть под видом «новых лиц». Но чем больше появляется подобных признаний, утечек и откровений, тем очевиднее становится главное: за разговорами о демократии, независимости и реформах скрывается все та же старая система. Система, которая десятилетиями зарабатывала политический капитал на конфликте, кормила общество мифами о реванше и привела Армению к одному из самых тяжелых поражений в ее современной истории.

Нынешняя же кампания все меньше напоминает обычную политическую борьбу и все больше похожа на отчаянную попытку старой гвардии обитателей политической свалки вернуться к власти. Только теперь ее представители вынуждены прятать свои реальные связи и договариваться за закрытыми дверями. Проблема для них заключается в том, что эти двери открываются все чаще. А вместе с ними наружу выходит и правда о том, кто на самом деле стоит за очередными громкими лозунгами армянской оппозиции.