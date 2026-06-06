Объем товарооборота в январе–апреле текущего года между Азербайджаном и Великобританией составил $3,559 млрд, что в 7,4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Экспорт Азербайджана в Великобританию за отчетный период вырос в 25 раз и достиг $3,47 млрд. Импорт, напротив, снизился на 74% и составил $89,64 млн.

На долю Великобритании пришлось 20,4% общего товарооборота Азербайджана. За четыре месяца экспорт в эту страну обеспечил 29,2% общего объема экспорта, тогда как импорт из нее составил 1,6% общего объема импорта.