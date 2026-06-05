Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не стремится к миру и вновь выбирает продолжение боевых действий.

«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал», – сказал глава государства.

По его словам, российский президент не демонстрирует готовности что-либо менять и не признает, что эта война «нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги», при этом, как он отметил, все они «сегодня были очень улыбающиеся».

«Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию – больше», – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на данный момент.