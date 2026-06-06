Еврокомиссия настаивает на постепенной отмене национального погранконтроля в Германии и других странах Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в интервью медиагруппе Funke.

«С точки зрения Еврокомиссии поэтапное сворачивание погранконтроля в девяти странах, где он сейчас действует, возможно и целесообразно — в том числе в Германии», — сказал он.

Бруннер объяснил такое требование тем, что число просителей убежища в ЕС значительно снизилось, а принятые меры по защите внешних границ и общеевропейская система въезда и выезда дают положительные результаты. «Это шаги в правильном направлении», — считает еврокомиссар.