Россия хочет сближения Азербайджана с ЕАЭС — эта тема вновь в фокусе внимания экспертного сообщества. «Вбросил тему» замглавы МИД РФ Михаил Галузин, который, как уже рассказывал Minval Politika, заявил, что Россия готова содействовать сближению Азербайджана с ЕАЭС. По словам российского дипломата, сближение способствовало бы укреплению уже сложившихся хозяйственных связей на евразийском пространстве, а также положительно повлияло бы на экономику Азербайджана.

Михаил Галузин отметил, что страна в таком случае «получила бы доступ к преимуществам общего рынка товаров и смогла бы нарастить сотрудничество в сфере транспорта, услуг и инвестиций». Кроме того, Россия также хотела бы, чтобы Азербайджан стал акционером Евразийского банка развития, что позволит реализовывать крупные проекты в стране. Галузин также отметил, что РФ неизменно настроена развивать весь комплекс отношений с Азербайджаном.

Как бы слов «вступление Азербайджана в ЕАЭС» Галузин не произнёс. Однако для того, чтобы в полной мере «получить доступ к преимуществам общего рынка товаров и смогла бы нарастить сотрудничество в сфере транспорта, услуг и инвестиций», нужно именно членство в ЕАЭС.

Намеренно вынесем за скобки разговоры о «плане Дугина — Проханова», согласно которым, Москва обещала посодействовать освобождению от армянской оккупации пяти районов, окружающих бывшую НКАО, а Азербайджан взамен вступил бы в ЕАЭС и ОДКБ. Прежде всего, сегодня, после того, как Азербайджан одержал блестящую военную победу в Карабахе и закрепил её дипломатическим путём, эти планы представляют разве что исторический интерес.

Кроме того, их существование так и не было подтверждено официально. При всей близости к Кремлю Дугина и Проханова, официальными лицами они не являются и полномочия вести переговоры по столь деликатному вопросу не имеют. Отметим другое. Ещё в первую половину десятых, когда Москва только озвучила идею ЕАЭС, в Баку дали понять, что вступать в этот союз не будут. Причины понятны.

Во-первых, в Азербайджане не делятся своим суверенитетом (во многом именно из-за этих соображений в Баку отказались и от евроинтеграции). Во-вторых, Азербайджан, по вполне понятным причинам, не интересует главный козырь ЕАЭС — нефть и газ по внутрироссийским ценам. Ну и ещё множество причин. Тем не менее представители Кремля и Смоленской площади неоднократно в той или иной форме озвучивали «приглашение» в адрес нашей страны вступить в ЕАЭС. И каждый раз в Баку эту идею отвергали. При этом Азербайджан весьма активно и успешно взаимодействует со странами – членами ЕАЭС на двусторонней основе. Это и Беларусь, и Казахстан, и Кыргызстан, и Таджикистан, и сама Россия. Исключение составляет разве что Армения.

Сегодня уже можно говорить и о сотрудничестве в многостороннем формате. Прежде всего, это Организация Тюркских Государств. Кроме того, набрал силу и формат «Азербайджан + Центральная Азия». Если ещё недавно он функционировал в виде формулы «5 + 1», то сегодня это уже полноценная «шестёрка». Наконец, есть и такой проект, как Средний коридор, где уже речь идёт об экономическом и логистическом взаимодействии.

Какие формы сближения с ЕАЭС уже как с организацией могут быть предложены на таком фоне — вопрос открытый. Но очевидно, что для оценки идеи, высказанной Галузиным, нужны не привлекательно-расплывчатые прогнозы, а конкретика: какое именно сближение предлагает Москва? Идёт ли речь о вступлении в экономический союз или только о взаимодействии? Будет ли предложено Азербайджану «пожертвовать кусочком суверенитета»? Без такой чёткой формулировки вряд ли можно говорить о конкретной оценке предложений Кремля. В Азербайджане настроены на сотрудничество, но это сотрудничество должно быть равноправным, отвечать взаимным интересом и не предусматривать отказа от суверенитета – даже в тех дозах, которые кому-то кажутся незначительными.