Свыше 600 жителей эвакуировано из-за пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре Ленинградской области РФ, произошедшего в результате атаки БПЛА в субботу, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 325 находятся в пунктах временного размещения (ПВР), остальные уехали к родственникам», — написал он в соцсети.