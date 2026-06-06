Война в Украине длится долго, но для России принципиально важно выполнить поставленные задачи и обеспечить свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) на полях ПМЭФ.

Представитель Кремля отметил, что война носит затяжной характер, подчеркнув, что «длится долго, боевая фаза длится уже пятый год, это много времени».

«Для России очень важно достигнуть наших интересов, выполнить те задачи, которые ставились в начале военной операции», – обратил внимание Песков.