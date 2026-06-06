Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал «не забегать вперёд» в контексте опубликованного открытого письма лидера Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину.

«Что касается… публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо — можно много говорить, но давайте не будем забегать вперёд», — подчеркнул Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп приветствовал возможную встречу Путина и Зеленского.

Путин, в свою очередь, накануне на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

4 июня Зеленский в открытом письме Путину предложил встречу в Швейцарии, Турции или в арабских странах для завершения конфликта.