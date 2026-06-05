Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на данный момент. Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, целью украинской стороны является остановка наступления российских войск, тогда как Москве «нужны условия для длительного мира».

Путин отметил, что в письме украинской стороны содержатся «хамские элементы», и добавил, что в настоящее время не видит оснований для проведения личной встречи с Зеленским.

Он подчеркнул, что вопросами переговоров с Украиной должны заниматься специально подготовленные специалисты профильных ведомств.