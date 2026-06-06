Прокуратура Армении напомнила, что уклонение от военных сборов влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от одного до трех лет.

Ведомство отметило, что 8 января правительство объявило учебные сборы для рядового, сержантского и офицерского состава запаса. Согласно законодательству, граждане, находящиеся на территории страны, обязаны явиться по повестке в военный комиссариат.

На этом фоне ряд армянских Telegram-каналов сообщил, что прибывшим из России гражданам призывного возраста ограничивают выезд из страны для направления на военную службу или учебные сборы. Утверждается, что речь идет в том числе о лицах, приехавших для участия в голосовании 7 июня. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее также сообщалось о вручении повесток резервистам в аэропорту Еревана.

Пашинян приказал не выпускать из Армении прибывших из России на выборы мужчин