МВД Азербайджана проводит расследование инцидента в поселке Зых Сураханского района Баку, где произошла массовая драка, задержаны семь человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с инцидентом правоохранительные органы начали расследование после поступившего в полицию обращения о конфликте. Проведен осмотр места происшествия, опрошены участники, назначены соответствующие экспертизы.

«Установлено, что инцидент произошел на почве возникшего между сторонами спора. В ходе потасовки участники нанесли друг другу телесные повреждения», – уточнили в МВД.

В связи с инцидентом задержаны семь человек. В ведомстве также сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, следственные мероприятия продолжаются.